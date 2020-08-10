محمد العباني: "حفتر" أتاح للشرعية أن تقوم في ليبيا

قال محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، أن المشير خليفة بن حفتر، قد أتاح الفرصة للشرعية أن تقوم في ليبيا، فهو من أعاد القوة من جديد إلى صفوف الجيش حتي أنه قد أصبح في الترتيب التاسع عالميا والخامس عربيا، كما أنه لابد أن نوجه تحية إجلال وتقدير لكل من الجيش المصري والليبي، لأنهم المدافع الحقيقي عن الأرض والعرض والوطن.





وتابع "العباني"، خلال تصريحاته مع موقع الفجر: "في ذكري تأسيس الجيش الليبي يجب أن نتذكر أن أجدادنا قاموا ببناء جيش لكي يحمي ليبيا ولم يفكروا في تكوين ميليشيات مسلحة تضر بأمن ليبيا، بل قاموا بحماية بلادنا لسنوان فالجيش الليبي لم يمت ولن ينتهي فهو جيش الكرامة ويتحمل علي كاهله مهمة إعادة بناء الدولة.



