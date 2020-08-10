محمد العباني: "حفتر" أتاح للشرعية أن تقوم في ليبيا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:33 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
قال محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، أن المشير خليفة بن حفتر، قد أتاح الفرصة للشرعية أن تقوم في ليبيا، فهو من أعاد القوة من جديد إلى صفوف الجيش حتي أنه قد أصبح في الترتيب التاسع عالميا والخامس عربيا، كما أنه لابد أن نوجه تحية إجلال وتقدير لكل من الجيش المصري والليبي، لأنهم المدافع الحقيقي عن الأرض والعرض والوطن.

وتابع "العباني"، خلال تصريحاته مع موقع الفجر: "في ذكري تأسيس الجيش الليبي يجب أن نتذكر أن أجدادنا قاموا ببناء جيش لكي يحمي ليبيا ولم يفكروا في تكوين ميليشيات مسلحة تضر بأمن ليبيا، بل قاموا بحماية بلادنا لسنوان فالجيش الليبي لم يمت ولن ينتهي فهو جيش الكرامة ويتحمل علي كاهله مهمة إعادة بناء الدولة.

وأضاف أن العلاقات التي تربط بين ليبيا ومصر ليست وليدة اللحظة ولكنها علاقات تاريخية فحينما جئنا نستنجد بمصر وقت الإحتلال الإيطالي لم نأتي لاجئين أتينا نازحين في مصر، فمصر هي الشقيقة الكبري وقلب العروبة. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد العباني ليبيا حفتر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ ساعتين

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تشيلسي ينافس أرسنال على صفقة مفاجئة

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل إصابة ميسي وفرص مشاركته أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 23 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 16 ساعة

توتنهام يتصدر قائمة الراغبين في ضم منبوذ أرتيتا

منذ ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)

منذ ساعتين

رونالدو على أعتاب مغادرة يوفنتوس

منذ ساعتين و 13 دقيقة

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي السابق: الأهلي عانى أمام إنبي

منذ ساعة و 26 دقيقة

مباراة الزمالك والاتحاد مهددة بالتأجيل.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:42 ص

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

10:53 م

تفاصيل إصابة ميسي وفرص مشاركته أمام بايرن ميونيخ

01:22 ص

عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)

12:44 ص

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى