تفاصيل إصابة ميسي وفرص مشاركته أمام بايرن ميونيخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تسود حالة من القلق لدي مشجعي نادى برشلونة بعد تعرض النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي لإصابة قوية أمام نابولي الإيطالي فى المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن قدم ميسي تورمت بعد المباراة أمام نابولي بسبب الضربة القوية التي تعرض لها من كوليبالي، هو يتألم من قدمه حاليا، ولكن كل المؤشرات تؤكد أنها الالتهاب من أثر الضربة فقط، وليس هناك شيء خطير.

وأضافت التقارير أن ميسي أجرى فحوصات صباح اليوم وهو بخير، وجاهز لمباراة بايرن ميونخ فى ربع نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة الاسباني نظيره نادى بايرن ميونيخ الألماني يوم الجمعة القادم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

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