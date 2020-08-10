نجم الأهلي السابق: الأهلي عانى أمام إنبي









أكد إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الفريق الأحمر عاني من غيابات عديدة أمام إنبي، مشددا على أن اللاعبون لم يظهروا بأداء جيد بسبب فترة التوقف الطويلة.





وقال إبراهيم سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أداء الأهلي لم يكن مقنع على الإطلاق، ولكن فى المجمل خرج الفريق الأحمر بالفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل اكتساب الثقة، وهناك لاعبون لم يظهروا بأداء جيد".

وأضاف: "عمرو السولية بعيد عن مستواه على الرغم من امتلاكه العديد من الخبرات ووصل إلى النضج الكروي، ولكنه ظهر بمستوي باهت".



