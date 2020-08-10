13 حالة كورونا عقب مسحات أبو قير بالقسم الثاني

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي


خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير، لمسحات طبية، من جانب الإتحاد المصري لكرة القدم، استعدادا لخوض التدريبات الجماعية، تمهيدا لخوض المباريات المتبقية بدوري القسم الثاني.

وأثبتت المسحات إيجابية 13 حالة، وتقرر عزلهم لحين إجراء مسحة ثانية لهم عقب فترة العزل، قبل العودة مجددا للتدريبات.

ولعب الفريق السكندري سبعة عشر، جولة، في الموسم الحالي، لمنافسات (المجموعة الثالثة) حقق خلالهم 7 إنتصارات، في حين تعادل في 5 جولات، بينما تلقى 5 هزائم، وأحرز لاعبيه 20 هدف، وعليه 13 هدف، ويحتل، المركز الخامس، بجدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 26 نقطة.

ومن المنتظر أن يخوض أبو قير، 5 جولات، حيث سيواجه فريق الحمام في الجولة الـ 18، ثم يحل ضيفا على غزل المحلة، قبل أن يلاقي دكرنس، كما سيواجه فاركو خارج أرض، وسيختتم الدور الثاني، بمواجهة فريق دمنهور.

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