طقس مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح نشطة.





طقس الإثنين ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية

- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

- أمطار خفيفة (20%تقريبًا) تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد،والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين، القاهرة العظمي 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمي 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمي 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 43 درجة والصغرى 28 درجة، وسانت كاترين العظمي 30 درجة والصغرى 20 درجة.





وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة كانت أعلى من المعدلات الطبيعية علىى مدار الأيام السابقة مع ارتفاع نسب الرطوبة.





وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" الذي يذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الأحد، إنه اعتبارا من الأحد هناك انخفاض درجات الحرارة بمعدل درجتين لتصل إلى 36 درجة على أن يواصل الانخفاض الإثنين والثلاثاء لتصل إلى 34 درجة ولكن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة وتصل إلى 85 % على الوجه البحري وتصل إلى 90% على الوجه القبلي.



