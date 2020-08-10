"التعليم" تكشف قيمة رسوم التظلم من امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:19 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك أكثر من 12 ألف تظلم تقدم به طلاب الثانوية العامة اليوم، منهم 5418 تظلم في اللغة العربية فقط، لافتَا إلى أن رسوم تظلم المادة الواحدة تقدر بـ100 جنيه، وهذه الرسوم قديمة ولم تتغير. 

وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيام الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأحد، أن التزاحم على تقدم طلبات التظلم، يرجع إلى أن الطلاب يقمون بدفع الرسوم من ماكينة فوري المتواجدة بالكونترول، رغم تواجد الكثير من الافرع الخاصة بفوري خارج اللجان.

ولفت إلى أن هناك 160 ألف طالب تقدم بطلبات تظلم، ومن أستفاد من التظلمات يقارب الـ 20 ألف طالب، مشيرًا إلى أن القائمين على التصحيح لا يعرفون أصحاب اوراق الإجابات، وهذا يأتي في إطار الحرص على تأمين الإجابات. 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للإطلاع على كراسات إجابتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 20192020، حيث بلغوا 16433 طالب طالبة يومي الخميس الماضي واليوم السبت. 

وأوضحت الوزارة أن أعداد الطلاب المتقدمين للإطلاع على كراسات إجابتهم بلغت 4969 طالب طالبة في قطاع القاهرة، و1602 طالب طالبة في قطاع الإسكندرية، و2662 طالب طالبة في قطاع المنصورة، و1200 طالب طالبة في قطاع أسيوط وقنا، وبلغت إجمالي التظلمات يوم الخميس 6 أغسطس 2020 حوالي 6 آلاف تظلم. 

وأرسلت الوزارة تعليمات لرؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب وذويهم لتسهيل أعمال الإطلاع، والاهتمام بتوفير الإرشادات التوضيحية للطلاب من خلال ملصقات بأماكن بارزة بمقرات الإطلاع، وتوفير أماكن انتظار مع مراعاة التباعد الإجتماعى. 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20202019، خلال الفترة من الخميس الموافق 6 أغسطس 2020 وحتى الخميس الموافق 20 أغسطس 2020.

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