عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
نفت الفنانة رانيا محمود ياسين، كل ماتم تداول عبر السوشيال ميديا، عن وفاة والدها النجم محمود ياسين.

ونشرت رانيا محمود ياسين، صورة لحساب مزيف ينتحل شخصيتها حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت على الصورة قائلة: "لو سمحتم بلغوا عن الصفحه دي دي مش صفحتي علي تويتر دي صفحه مزيفه وبتنزل اخبار كاذبه علي والدي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم".

وكان الأكونت المنتحل لشخصية رانيا محمود ياسين، نشر شائعات ليس لها أي أساس من الصحة تفيد بوفاة الفنان الكبير، كما كتب كذبًا على لسان ابنته: "بابا تعبان ومفيش حد بيسأل عليه".
عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)
عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)

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