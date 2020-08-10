عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر

غرد  الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلًا: "صمتنا احتراماً تربّينا عليه.. نسامح ونحسن الظن كرماً.. ونتجاهل شموخاً.. جميعكم نحب".

وتأتي تغريدة الجسمي، بعد تعرضه لحملة تنمر واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب انفجار بيروت الأسبوع الماضي، للسخرية من تغريدة سابقة له بخصوص لبنان ووصفه بأنه فال سيء.

كما ترددت أنباء عن تفكير حسين الجسمي في الاعتزال بسبب وصف عدد من مرتادي السوشيال ميديا بأنه "نحس"

 

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