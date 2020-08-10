أكبر طالب ثانوية عامة: كنت بذاكر أنا وبنتي.. وهذه أمنيتي من الوزير

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:00 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أعرب محمد علي عبد المعطي، أكبر طالب ثانوية عامة، عن أمنياته في الالتحاق بكلية الحقوق بعد حصوله على 63% في الثانوية العامة هذا العام، مناشدًا وزير التربية والتعليم بالتواجد خلال حفل أوائل الطلبة.

وقال عبد المعطي خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي":"زوجتي هي اللي قدمت ورق التحاقي بامتحانات الثانوية العامة، وأنا وبنتي كنا بنذاكر مع بعض، وجبت أعلى منها".

وأضاف "عندما ذهبت في الامتحان أول يوم، الطلبة كانوا فاكريني مراقب واعتبروني مثل والدهم، ولم أخذ دروس خصوصية أو كتب خارجية واعتمد كل الكتاب المدرسي فقط".

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يعملون على تنفيذ خطة تطوير التعليم منذ 3 سنوات، حيث إن الهدف أن يتخرج طلاب بمهارات حقيقية، تواكب متطلبات العصر.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد، إلى أنه لا يجب أن يكون هدف التعلم الحصول على شهادة، وإنما يجب أن تكون الدرجات معبرة عن مهارة حقيقية، مؤكدا أن الجيل الجديد سيكون مختلف.

وأضاف أنه يجب أن يكون الحديث عن الفهم، وليس تحصيل الدرجات لأنه الأهم، مؤكدا أنهم يعملون على تأهيل الطالب علميا، وليس الحصول عى شهادة فقط.

وفي نفس السياق تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، خطط وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، للعام الدراسي 2020-2021، في ظل جائحة كورونا، وذلك في اجتماع حضره كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أنه في ضوء ما فرضته علينا جائحة كورونا يجب أن نتفق على تصور محدد لسير العملية التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021، خاصة في ظل ما تفرضه علينا أيضًا ظروفنا من كثرة أعداد الطلاب، وهو ما يتسبب في زيادة الكثافة الطلابية وحدوث التزاحم، الأمر الذي يحتاج إلى ترسيخ منظومة متكاملة الأركان لتحقيق الأهداف المطلوبة من العملية التعليمية، وفي الوقت نفسه حماية الطلاب والمدرسين وجميع العاملين في المنظومة التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي، لافتًا إلى أنه من حيث المحتوى الرقمي المتاح حاليًا، فقد أصبح يضم المكتبة الرقمية التي تشتمل على مناهج تعليمية للصفوف من KG1 حتى الصف الثالث الثانوي، وشهدت إقبالا عاليا وصل إلى مئتي مليون طالب.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أن نظام الامتحانات الإلكترونية قد بدأ الإعداد له في عام 2018، ووصلنا حاليا إلى مرحلة متقدمة للغاية في هذا الشأن، وخلال الشهرين الماضيين قمنا بإعداد 11 مليون امتحان للثانوية العامة، كما تم تدشين موقع إلكتروني لمراجعات الثانوية العامة 2020 (ثانوية دوت نت)، لافتًا إلى أن كل ما تم إعداده من أدوات وبرامج تعليمية يعد من مكتسبات فترة أزمة «كورونا»، وسيكون لها إفادة كبيرة لنا جميعا خلال المرحلة المقبلة

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