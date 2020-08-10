مباراة الزمالك والاتحاد مهددة بالتأجيل.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
تلقى نادي الاتحاد السكندري خبرا صاعقا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيجابية عينة أحد لاعبي الفريق الأول، الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل مواجهة الزمالك اليوم.

جاء ذلك على الرغم من أن الاتحاد السكندري أعلن أمس الأحد أن سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبي الفريق، الخاصة بفيروس كورونا.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الإثنين.

يشار إلى أن الاتحاد السكندري قد أعلن عن إيجابية عينة اثنين من اللاعبين وإداري بالفريق في وقت سابق، لكن تحولت حالة اثنين منهم إلى سلبية في آخر مسحة.

وتعد هذه المباراة الأولى لفريق الاتحاد السكندري، منذ خمسة أشهر بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، ولكن تعد الثانية للزمالك الذي فاز أمام المصري بهدف دون رد، يوم السادس من الشهر الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورون الزمالك الدوري المصري الاتحاد

أخبار تهمك

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 14 ساعة

إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

منذ حوالي 11 ساعة

مباراة الزمالك والاتحاد مهددة بالتأجيل.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 10 ساعة

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

رونالدو على أعتاب مغادرة يوفنتوس

منذ 36 دقيقة

تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

كورونا يضرب أتلتيكو مدريد قبل صدام ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 15 ساعة

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري المصري

آخرهم مصطفى فتحي.. تعرف على قائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في الدوري

مفاجأة.. ما المدة التي استغرقها ثلاثي الزمالك حتى التعافي من كورونا؟

وادي دجلة يكشف عن نتائج المسحة الرابعة وآخر تطورات عودة الثلاثي المصاب

سلبية المسحة الطبية لجميع لاعبي الزمالك

لاعبو الزمالك تخضع لمسحة طبية عقب انتهاء المران الصباحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

مباراة الزمالك والاتحاد مهددة بالتأجيل.. تعرف على التفاصيل

12:16 ص

رونالدو على أعتاب مغادرة يوفنتوس

12:32 ص

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

01:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى