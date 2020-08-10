مباراة الزمالك والاتحاد مهددة بالتأجيل.. تعرف على التفاصيل

تلقى نادي الاتحاد السكندري خبرا صاعقا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيجابية عينة أحد لاعبي الفريق الأول، الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل مواجهة الزمالك اليوم.





جاء ذلك على الرغم من أن الاتحاد السكندري أعلن أمس الأحد أن سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبي الفريق، الخاصة بفيروس كورونا.





ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الإثنين.





يشار إلى أن الاتحاد السكندري قد أعلن عن إيجابية عينة اثنين من اللاعبين وإداري بالفريق في وقت سابق، لكن تحولت حالة اثنين منهم إلى سلبية في آخر مسحة.



