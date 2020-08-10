عاجل.. وفاة الفنان طوني موسى بعد إصابته بفيروس "كورونا"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

توفى الفنان السورى طوني موسى، منذ قليل بعد صراع مع فيروس كورونا المنتشر في العالم، وذلك داخل مستشفى بدمشق.

وعاني الفنان طوني موسى، الفترة الأخيرة من حياته من فيروس كورونا، الذي أصيب به منذ أسابيع وتم احتجزه في إحدى المستشفيات بدمشق.

وكان نجل الفنان الراحل أعلن عن تدهور حالته الصحية بسبب فيروس كورونا.

يشار إلي أن الفنان طوني موسى، قدم العديد من الأعمال الناجحة بمشواره الفني في دراما والسينما السورية، كما أنه كان عضوا في نقابة المهن التمثيلية في سوريا.

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