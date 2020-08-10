سفيرة مصر في نيوزيلندا: بدء تصويت اليوم الثاني بانتخابات مجلس الشيوخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت السفيرة دينا الصيحي، سفيرة مصر في نيوزيلندا، إنه بدء منذ قليل تصويت المصريين في نيوزيلندا بانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني. 

وأضافت في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن عملية التصويت بالبريد تتم لأول مرة في انتخابات الشيوخ حرصًا على سلامة المصريين في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأشارت سفيرة مصر في نيوزيلندا، إلى أنها لم تتلق أي شكاوى متعلقة بالتصويت في اليوم الأول، موضحة أن جميع الاستفسارات كانت قبل بدء العملية الانتخابية ومتعلقة بمعرفة المرشحين وبرامجهم الانتخابية.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.

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