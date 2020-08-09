أحمد حسن يطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء المصري وحرس الحدود

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:52 م
أحمد حسن
أحمد حسن
محمد جمال
قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، ونجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني سابقا، إن المصري يمتلك الحق في تأخير مباراته أمام حرس الحدود، المقرر لها غدا بعد إصابة 16 حالة في صفوفه بفيروس كورونا. 


وأكد الصقر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء المصري وحرس الحدود وذلك لأنهم غير قادرين على توفير لاعبين بدلاء في وقت ضيق".


وتابع: "كما يجب على المصري الا يطلب تأجيل عدد من المباريات وذلك حفاظا على استمرار مسابقة الدوري".


واشار: "المصري لم يخطأ ولا يتعمد أي شخص الإصابة بالفيروس وعليهم أيضا اتخاذ الإجراءات الإحترازية".

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