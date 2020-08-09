حمدي فتحي: سعيد جدا بالفوز والعودة بعد 9 أشهر بسبب الإصابة

حمدي فتحي: سعيد جدا بالفوز والعودة بعد 9 أشهر بسبب الإصابة
الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:47 م
محمد الصو
قال حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن سعادته مضاعفة اليوم، بعد الفوز الذي حققه الفريق على إنبي في بطولة الدوري الممتاز، وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، وظهوره للمرة الأولى بعد فترة غياب وصلت إلى 9 أشهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني.
وأكد فتحي أن الفترة الماضية كانت عصيبة جدا بالنسبة إليه، بعد غيابه فترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني، وغيابه ما يقرب من 9 أشهر عن المشاركة في مباريات رسمية.
ووجه لاعب وسط الأهلي الشكر للجهاز الفني والجماهير واللاعبين، على الدعم والمساندة المستمرة له طوال فترة غيابه، مؤكدًا أن القادم أفضل للفريق بشكل عام سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، من أجل تحقيق تطلعات الجماهير والفوز بالبطولات.
وأشار فتحي إلى أنه اعتاد على العمل في صمت ولا يتحدث كثيرًا سواء في الإعلام أو السوشيال ميديا، وأنه يعيش حالة من التركيز مع الفريق، في ظل التحديات التي تواجه الأهلي محليًّا وإفريقيًّا.
وشدد اللاعب الدولي على أن الأهلي واجه فريقًا كبيرًا اليوم، لكن الأهم هو أن الأهلي حقق الفوز وأضاف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده في سباق الدوري الممتاز.
واختتم حمدي فتحي حديثه بالتأكيد أن الأهلي يعتبر كل مباراة في الدوري مباراة كأس، وقد أغلق الفريق ملف مباراة إنبي وبدأ التفكير في مواجهة الإنتاج الحربي التي تقام يوم الجمعة المقبل.