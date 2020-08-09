حمدي فتحي: سعيد جدا بالفوز والعودة بعد 9 أشهر بسبب الإصابة

قال حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن سعادته مضاعفة اليوم، بعد ‏الفوز الذي حققه الفريق على إنبي في بطولة الدوري الممتاز، وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى ‏رصيده، وظهوره للمرة الأولى بعد فترة غياب وصلت إلى 9 أشهر، بسبب ‏الإصابة التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني.‏









وأكد فتحي أن الفترة الماضية كانت عصيبة جدا بالنسبة إليه، بعد غيابه فترة طويلة عن الملاعب ‏بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني، وغيابه ما يقرب من 9 أشهر عن المشاركة ‏في مباريات رسمية.‏









ووجه لاعب وسط الأهلي الشكر للجهاز الفني والجماهير واللاعبين، على الدعم والمساندة ‏المستمرة له طوال فترة غيابه، مؤكدًا أن القادم أفضل للفريق بشكل عام سواء في ‏بطولة الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، من أجل تحقيق تطلعات الجماهير والفوز بالبطولات. ‏









وأشار فتحي إلى أنه اعتاد على العمل في صمت ولا يتحدث كثيرًا سواء في الإعلام أو ‏السوشيال ميديا، وأنه يعيش حالة من التركيز مع الفريق، في ظل التحديات التي تواجه الأهلي ‏محليًّا وإفريقيًّا.‏









وشدد اللاعب الدولي على أن الأهلي واجه فريقًا كبيرًا اليوم، لكن الأهم هو أن ‏الأهلي حقق الفوز وأضاف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده في سباق الدوري الممتاز.‏









واختتم حمدي فتحي حديثه بالتأكيد أن الأهلي يعتبر كل مباراة في الدوري مباراة كأس، ‏وقد أغلق الفريق ملف مباراة إنبي وبدأ التفكير في مواجهة الإنتاج الحربي التي تقام يوم الجمعة ‏المقبل.‏