وزير التعليم: مصر الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة التي أكملت عامها الدراسي في ظل أزمة كورونا (فيديو)

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة وإن لم تكن على مستوى العالم أيضا التي أكملت العام الدراسي في ظل أزمة كورونا.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد، إلى أنهم بدأوا تطوير التعليم منذ 2018، لافتا إلى أن تجربة التطوير لمدة عامين ونصف قبل كورونا ساعدتهم على النجاح خلال أزمة كورونا.

وأضاف أنهم يعالجون كم هائل من المشاكل والتحديات، ولابد من الصبر على حلها، منوها بأن التعليم أصبح لدى البعض وسيلة للحصول على 100% حتى وإن لم يكن هناك اكتساب لأي مهارة حقيقة.

وفي نفس السياق تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، خطط وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، للعام الدراسي 2020-2021، في ظل جائحة كورونا، وذلك في اجتماع حضره كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أنه في ضوء ما فرضته علينا جائحة كورونا يجب أن نتفق على تصور محدد لسير العملية التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021، خاصة في ظل ما تفرضه علينا أيضًا ظروفنا من كثرة أعداد الطلاب، وهو ما يتسبب في زيادة الكثافة الطلابية وحدوث التزاحم، الأمر الذي يحتاج إلى ترسيخ منظومة متكاملة الأركان لتحقيق الأهداف المطلوبة من العملية التعليمية، وفي الوقت نفسه حماية الطلاب والمدرسين وجميع العاملين في المنظومة التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي، لافتًا إلى أنه من حيث المحتوى الرقمي المتاح حاليًا، فقد أصبح يضم المكتبة الرقمية التي تشتمل على مناهج تعليمية للصفوف من KG1 حتى الصف الثالث الثانوي، وشهدت إقبالا عاليا وصل إلى مئتي مليون طالب.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أن نظام الامتحانات الإلكترونية قد بدأ الإعداد له في عام 2018، ووصلنا حاليا إلى مرحلة متقدمة للغاية في هذا الشأن، وخلال الشهرين الماضيين قمنا بإعداد 11 مليون امتحان للثانوية العامة، كما تم تدشين موقع إلكتروني لمراجعات الثانوية العامة 2020 (ثانوية دوت نت)، لافتًا إلى أن كل ما تم إعداده من أدوات وبرامج تعليمية يعد من مكتسبات فترة أزمة «كورونا»، وسيكون لها إفادة كبيرة لنا جميعا خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إنه خلال الفترة المقبلة سيكون أمامنا تحد كبير في أعداد الطلاب، حيث إن لدينا 23 مليون طالب، موزعين على مدارس متنوعة، وقمنا بتقسيمهم إلى مراحل، منKG1 حتى 3 ابتدائي، ومن 4-6 ابتدائي، ومن أولى إعدادي – 3 إعدادي، ثم المرحلة الثانوية، مؤكدا أنه أصبح لدينا بنية أساسية إلكترونية متكاملة في المرحلة الثانوية.

وعرض وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع تصورات مبدئية لخطة العام الدراسي المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الخطة الكاملة أول سبتمبر المقبل، وسيتم عرضها على رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس الجاري.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه كان من نتائج القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للتصدي لخطر جائحة كورونا تطبيق أفكار تحقق مبدأ التباعد الاجتماعي لضمان استمرار العملية التعليمية دون أن تتأثر سلبًا بقرار إغلاق المؤسسات التعليمية، وارتكزت هذه الأفكار على التقنيات الحديثة من خلال التعلم عن بعد.

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