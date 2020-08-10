أبرز رسائل وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج بشأن انتخابات الشيوخ

بدأ المصريون في الخارج أمس الأحد، 9 أغسطس، منذ التاسعة صباحًا، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ والتي قررت الهيئة الوطنية للانتخابات تاريخها وموعدها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وخلال مؤتمر صحفي اليوم وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة عدة رسائل للمصريين بالخارج بشأن انتخابات مجلس الشيوخ.





وترصد بوابة " الفجر " أبرز رسائل وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج بشأن إنتخابات مجلس الشيوخ في النقاط التالية:





1- وزيرة الهجرة: البريد السريع آلية جديدة لتصويت المصريين بالخارج للوقاية من كورونا:





صرحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أنه نظرًا لظروف جائحة كورونا وتوجد بعض الدول تمنع التجمعات قدمت الدولة المصرية للمصريين في الخارج آلية جديدة للتصويت وهي التصويت عن طريق البريد السريع أو البريد المستعجل مؤكدة أنها تجربة جديدة تستحق الإشادة لأنه على الرغم من التحديات فإن الدولة لم تغلق الباب أمام إستكمال المصريين في الخارج لمشاركتهم في العملية السياسية.





2- يمكن للمصريين في الخارج إستخدام بطاقة الرقم القومي المُنتهية الصلاحية.





3-المصريين في الخارج ومتواجدين على أراضي الدولة المصرية من حقهم التقدم للجان الإنتخابية في الداخل مع المصريين يوم الثلاثاء القادم 11 أغسطس 2020 حيث أجابت السفيرة نبيلة مكرم على هذا بالتأكيد نعم ولكن شريطة عدم التسجيل في الفترة الزمنية في الخارج.





4- صرحت وزيرة الهجرة أنه تشترط الهيئة الوطنية للإنتخابات أن يكون التصويت عبر البريد وذلك ردًا على الكثيرين الذين تساءلوا عن إمكانية الذهاب شخصيًا لتسليم المظاريف في مقر البعثات الدبلوماسية.





5- كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن دور وزارة الهجرة ليس فقط تشجيع المصريين على ممارسة حقهم السياسي والإستحقاق الدستوري الهام وإنما يعتبر هام جدًا الرد على الإستفسارات وتقييم التجربة لكي نرفع تقرير لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأيضًا لرئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات إستعدادًا لتجويد هذه التجربة في إنتخابات مجلس النواب القادم.





6- أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه التجربة جديدة وتستحق الإشادة ومثلما تعاملت الدولة مع أزمة المصريين العالقين في الخارج ولم تغلق أبوابها أمام المصريين الراغبين في العودة أيضًا الدولة تعطي الحق للمصريين حتى في ظل هذه الإجراءات الإحترازية أنهم يشاركوا في العملية السياسية وفي بناء الغرفة الثانية للبرلمان المصري.



