أسعار الذهب اليوم الإثنين 10-8-2020.. المعدن الأصفر يستعد لاستئناف الصعود

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا ملحوظا عند 910 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة بمصر، في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، مع توقعات بعودة الاتجاه الصاعد بالمعدن الأصفر.





سعر الذهب اليوم





عيار 18 سجل 780 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 910 جنيهات للجرام.

عيار 24 سجل 1040 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 7280 جنيها.

أوقية الذهب 2035 دولار .

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بمصر انخفاضات قوية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بعد ارتفاعات قوية حققتها في بداية تعاملاتها بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى يوم الثلاثاء الماضي، سجلت خلالها مستويات قياسية لم تصل لها من قبل.





وافتتح اسواق الصاغة الثلاثاء الماضي أسعار بيع الذهب عند مستويات قياسية غير مسبوقة بحيث وصل سعر جرام عيار 18 إلى نحو 755 جنيه، وعيار 21 إلى 900 جنيه، جرام عيار 24 إلى مستويات 1028 جنيه، وقفزت بعدها أسعار الذهب يوم الأربعاء الماضي إلى 915 جنيه للجرام عيار 21، و 1045 جنيه لجرام عيار 24، وارتفعت بعدها يوم الخميس بقيمة 5 جنيهات لتصل إلى 789 جنيه لجرام عيار 18 و 920 جنيه لجرام عيار 21، و 1051 جنيه لجرام عيار 24.







