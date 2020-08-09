الحمام يُجرى المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام والجهاز الفنى والادارى والعاملين بالفريق المسحة الطبية الاولى للكشف المبكر عن فيروس كورونا بالتعاون مع أتحاد الكرة ، داخل ملعب الحمام، استعداداً لأستئناف التدريبات تمهيدا لعودة مباريات القسم الثاني.


وكان اتحاد الكرة قرر أستئناف مباريات دوري الدرجة الثانية في العشرين من شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الأندية التدريبات عقب إجراء المسحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.


ومن جانبه أكد كابتن سمير سعد ، المدير الفني بأنه من المقرر عودة التدريبات عقب ظهور نتائج المسحة الطبية للاعبين والجهاز لطبي ، وعمل قياسات بدنية للاعبين لوضع برنامج بدني لاعداد الفريق بعد فترة توقف أمتدت لاكثر من أربعة أشهر .


وقال المدير الفني " بالتأكيد الفترة المقرره لتجهيز الفريق لخوض اللقاءات الرسمية لا تكفي.


ويجب أن تكون فترة الإعداد تتراوح بين 6،8 أسابيع ولكن الجميع يعلم حجم المسؤولية بسبب موقف الفريق في جدول المسابقة ، خاصة في ظل إعلان أتحاد الكرة أقامة الدورى بنفس الشروط المعلنه .


وأضاف "سعد " بأن امام الحمام خمسة مباريات متبقية يجب حصد ١٥ نقطة لضمان الهروب من شبح الهبوط ، وذلك بتكاتف الجميع للخروج من الموقف الصعب .

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