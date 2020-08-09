الأهلي يستأنف تدريباته غدًا الإثنين دون راحة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:19 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا الإثنين دون راحة، وذلك بعد الفوز الذي حققه مساء اليوم على فريق إنبي بهدفين دون رد، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدوري الممتاز.


ويخوض الأهلي مرانه غدًا الإثنين، ضمن استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي، الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري، حيث قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، مواصلة التدريبات دون راحة من أجل الاستعداد بشكل قوي للمباراة المقبلة.


ورفع الأهلي رصيده بعد الفوز على إنبي إلى 52 نقطة، ليواصل تربعه على صدارة ترتيب الدوري، بعدما حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في مباراة واحدة.

أخبار تهمك

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

أول تعليق من حلمي طولان بعد خسارة إنبي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ يوم

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 12 ساعة

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ 43 دقيقة

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

01:07 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى