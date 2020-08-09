برفقة صبا مبارك واروي جودة.. لقاء الخميسي في احدث ظهور لها

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة لقاء الخميسي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


ونشرت لقاء الخميسي صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، برفقة الفنانة صبا مبارك، والفنانة أروى جودة، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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