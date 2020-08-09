كورونا يضرب أتلتيكو مدريد قبل صدام ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن أتلتيكو مدريد، ظهور حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد دون الكشف عن الأسماء، وذلك بعد اختبار الكشف عن الفيروس (PCR) الذي أجراه اللاعبون و"جميع أعضاء الفريق الأول" السبت.

 

وأوضح النادي المدريدي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه تم على الفور "إبلاغ السلطات الصحية في إسبانيا والبرتغال، وكل من الاتحاد الأوروبي (يويفا) والإسباني والبرتغالي الكرة القدم، والمجلس الأعلى للرياضة" بالحالتين الإيجابيتين.

 

وأضاف البيان "كما تم تفعيل بروتوكول العمل المتفق عليه والخاص بهذه الحالات، والذي يتطلب إجراء اختبارات (PCR) جديدة للفريق الأول وأعضاء البعثة المتجهة إلى لشبونة، وللمتواصلين بشكل مباشر مع الحالات الإيجابية، ويقتضي وجود تغيير في مواعيد التدريبات، وفي ترتيبات الرحلة والإقامة في العاصمة البرتغالية.

 

وسيقوم النادي بتنسيق المواعيد الجديدة مع اليويفا، وبمجرد وجود خطة جديدة سيتم الإعلان عنها.

 

كما يدعو النادي إلى "أقصى درجات الاحترام لهوية الحالتين الإيجابيتين".

 

ويستعد الأتلتي لاستئناف مشواره في بطولة دوري الأبطال عندما يواجه لايبزيج، الخميس المقبل، على ملعب (جوزيه ألفالادي) في لشبونة ضمن مواجهات دور الثمانية.

 

وتحتضن العاصمة البرتغالية لشبونة مباريات "التشامبيونزليج" بداية من دور الثمانية وحتى النهائي، حيث ستقام مباريات دور الثمانية والمربع الذهبي بنظام خروج المهزوم مباشرة من مباراة واحدة، وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا.

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