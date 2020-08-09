محافظة العلا السعودية تتعاقد على انتشاء منتجع بـ 20 مليار دولار

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر

 قالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية يوم الأحد إن المملكة اتفقت مع أكور، أكبر مجموعة فندقية في أوروبا، على أن تقوم المجموعة بتوسعة وتشغيل منتجع في مشروع العلا السياحي الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار في المنطقة التي تقع بشمال غرب السعودية‮.‬

ويقام مشروع العلا في موقع حضارة قديمة في ركن ناء بشمال غرب البلاد وهو جزء من خطة السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والانفتاح بعد انغلاق دام لعقود‮.‬

وأضافت الهيئة في بيان أنها بدأت أعمال توسعة منتجع عشار بالشراكة مع أكور تحت اسم العلامة التجارية بانيان تري بإضافة 47 وحدة جديدة لتبلغ طاقة المنتجع 82 فيلا فاخرة بالإضافة إلى منتجع صحي ومطاعم مميزة‮.‬

ويقع المشروع في وادي عشار على مسافة 15 كيلومترا من أول موقع تعلنه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضمن مواقع التراث العالمي في السعودية في منطقة الحجر التي تعرف أيضا باسم مدائن صالح‮.‬

وفي أبريل نيسان، قال وزير السياحة السعودي لرويترز إن السياحة ستشهد تراجعا بما يتراوح بين 35 و45 بالمئة هذا العام بسبب إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد‮.‬

ومشروع العلا جزء من مسعى جديد في السعودية لحماية آثار مرحلة ما قبل الإسلام لجذب السياح غير المسلمين ومن المقرر أن يُفتتح المشروع رسميا في أكتوبر تشرين الأول 2020 وأن يعمل على مدار العام‮.‬

أخبار تهمك

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ يوم

تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي

منذ 37 دقيقة

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من حلمي طولان بعد خسارة إنبي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ 43 دقيقة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 14 ساعة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

01:07 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى