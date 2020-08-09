صراع تركي شرس على ضم النني

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية تركية أن طرابزون التركي يسعى للتعاقد مع المصري محمد النني نجم خط وسط آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأفاد موقع fanatik التركي بأن محمد النني يعتبر هدفًا رئيسيًا لطرابزون الذي يطمح بشدة في تدعيم خط الوسط في الوقت الذي يخطط فيه بشكتاش في الاحتفاظ بالنجم المصري في الموسم المقبل.


وأكد الموقع التركي أن طرابزون سبور تقدم بعرض مغرٍ من أجل إقناع النني بالانضمام إلى صفوفه، حيث سيحصل النني على راتب سنوي يبلغ قدره 1.5 مليون يورو في الوقت الذي قدم فيه بشكتاش عرضًا للنجم المصري توقف عند منحه راتبا يبلغ قدره مليون يورو سنويًا فقط.


وأشار الموقع التركي إلى أن محمد النني كان قد لعب معارًا إلى بشكتاش في الموسم الماضي قادمًا من صفوف آرسنال، حيث قدم مستوى مميز مع الفريق التركي.


وأوضح الموقع التركي أن النني شارك مع بشكتاش التركي في 27 مباراة في الدوري التركي الممتاز، سجل خلالها هدفًا وصنع أربعة أهداف آخرين.

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