فكرة.. أهم المواقع الإلكترونية في المجال الموسوعي والمحتوى العربي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر

يعتبر موقع فكرةFekera.com واحد من أهم المواقع الإلكترونية التي برزت بشكل كبير في السنوات الاخيرة ضمن نطاق المجال الموسوعي، والتي تهدف بشكل كبير إلى إثراء المحتوى العربيّ المتهالك، ويتبع فكرة الطريقة المُثلى في اختيار الموضوعات التي يتم نشرتها بعد مراجعة كبيرة من قبل فريق متخصص جدًا.


وفي تصريح للمهندس خالد عبد المالك المدير التنفيذي للموقع ، أكد ان رؤية الموقع منذ البداية تم وضعها قبل ثلاث سنوات كبيرة وفريق الموقع يعمل عليها على قدمًا  وساقِ من أجل اشباع المحتوى العربي ، ويضم موقع فكرة حتى الان أكثر من 30 ألف مقال متخصص.


 ويعتبر قسم دليل الادوية التي يضم نشرة مفصلة عن أقراصالدواء من أهم الاقسام في الموقع، حيث يقدم الموقع دواعي الاستعمال والاثار الجانبية وسعر الدواء  المخصص من نشرة مفصلة من قبل فريق طبي متخصص وذلك من أجل رفع الوعي الصحي عند المستخدم العربي تحت متخصصي.

 

وفي المجال الخدمي يقدم موقع فكرة الخدمات التي يحتاجها مواطني دول السعودية ومصر والكويت وعمان والامارات، حيث يضم القسم الاوراق المطلوبة والشروط  المستخدمة وكيفية تخليص الاوراق الحكومية والجامعية وكذلك المواضيع التي يبحث عليها مستخدمي تِلك الدول مثل المواضيع الخاصة بالكهرباء والمرور والبنوك.

 

وفي المجال الثقافي يضم موقع فكرة من خلال قسم اسئلة والغاز أكثر من 100 الف سؤال وجواب معرفي وعام وديني وثقافي واسلامي واسئلة في العلوم واسئلة في  الجغرافية واسئلة في التاريخ، وكذلك يضم الالغاز الخاصة بالالعاب المعرفية.

 

ويضم قسم تفسير الاحلام اكثر من 10 الاف حلم مخصص من خلال مراجع وكتب خاصة بتفسير الاحلام من خلال مراجع ابن سيرين والنابلسي وابن كثير، ويتيح الموقع من خلال فريق متخصص مكون من 20 متخصص في مجال تفسير الاحلام بإستقبال اسئلتكم الخاصة بتفسير الحلم والاجابة والتواصل السريع.


ويضم القسم الاسلامي بدورهُ اقسام تحته مثل المعلومات الاسلامية العامة وكذلك الفتاوي بالاضافة إلى الايات القرآنية والاحاديث الشريفة وكذلك ادعية مثل " دعاءللميت وكذلك دعاء للمريض بالاضافة الى ادعية رمضان وكذلك دعاء الشفاء.


ويضم الموقع العديد من الاقسام في التكنولوجيا ومجال الاتصالات والاجهزة الكهربائية والمال والاعمال والخدمات البنكية وكذلك الديكورات والازياء والموضة والاسرة من خلال المرأة الحامل وكذلك فوائد الاغذية والسعرات الحرارية.


ويتيح الموقع خلال خدمة التعليقات وضع استفسارك ويستقبل موقع فكرة يوميًا اكثر من 1000 استفسار، يقوم فريق متخصص بالرد على تِلك التعليقات وحل مشاكل مستخدمي الموقع واستفسارتهم واسئلتهم.

أخبار تهمك

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي

منذ 33 دقيقة

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 12 ساعة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

أول تعليق من حلمي طولان بعد خسارة إنبي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ يوم

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

01:07 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى