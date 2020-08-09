تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي

تواصل مسؤولو النادي الأهلي، مع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق خلال الأيام الماضية من أجل حسم عدة أمور خاصة بمستقبل اللاعب لاسيما بعد انتهاء إعارته مؤخراً للاتفاق السعودي.

مصير وليد أزارو في الأهلي

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعود وليد أزارو للقاهرة خلال أيام من أجل التحدث مع إدارة النادي والمشاركة في التدريبات دون أن يكون له حق المشاركة في المباريات المحلية أو الافريقية بعدما خرج من قائمة المارد الأحمر في يناير الماضي للإعارة لنادي الإتفاق السعودي.

من جانبه كشفت مصادر صحفية مقربة من المهاجم المغربي، أن الاعب رفض الاستسلام فى أزمته الأخيرة من النادى السعودى وقرر اللاعب تقديم شكوى رسمية ضد الاتفاق فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الاتفاق والبالغ قيمتها نحو 240 ألف دولار.