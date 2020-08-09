كنيسة العذراء مريم بعين شمس تنظم يوما روحيا لخدمة التعليم المسيحي (صور)

نظمت كنيسة العذراء مريم للاقباط الكاثوليك بعين شمس، اليوم الأحد، يومًا افتتاحيًا روحيًا وترفيهيًا لخدمة التعليم المسيحي "مدارس الأحد" بمساعده الشماس وسيم لسن حضانة وابتدائي بعد توقف دام خمسة شهور.





وبدأ اليوم بالقداس الإلهي، حيث كانت العظة حول الوحدة وتخلل اليوم فترة الترانيم والالعاب وتوزيع الهدايا، واختتم اليوم بالصلاة الختامية وشكر من الاب الراعي لكل من ساهم في نجاح اليوم.





كان الأب كيرلس نظيم، راعي كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بعين شمس، قد نظم يومًا لخدام التربية الكنسية بالرعية.





حضر فعاليات اليوم، الشماس وسيم، وخدام التربية الكنسية بالرعية، حيث تضمن اليوم عرض الخدام لخبراتهم خلال الوقت السابق، بالإضافة إلى أهم التحديات التي واجهتهم.





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