أول تعليق من حلمي طولان بعد خسارة إنبي أمام الأهلي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
محمد الصو

أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي عن حزنه بسبب خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين دون رد، مثنيًا على أداء فريقه الذي صمد أمام الأحمر حتى الدقيقة 60.

 

وقال طولان عقب نهاية المباراة وفي المؤتمر الصحفي: "حظ سيء أن يتم استئناف الدوري وتكون أول مباراة ليا أمام الأهلي، لكن أنا لدي غيابات مؤثرة كتيرة مثل قاعود وعرفه، اليوم دفعت باربعة ناشئين".

 

وتابع: "الأداء صعب يكون جيد بسبب فترة التوقف الطويلة، والإعداد بالطبع غير كاف لكي ألعب موسمًا ونصف، أحيي فرقتي على الصمود أمام فريق بحجم الأهلي حتى الدقيقة 60".

 

واختتم: "اشتغلت في 6 أسابيع 60 وحدة تدريبية، وده مجهود جبار، صعب إننا أول ما نرجع نقابل الأهلي، أعتقد شكلنا كان جيد في خطوط الدفاع اليوم، وتم التعامل بشكل جيد على رؤوس الحربة، وصعب إنك تحافظ على ده، والدليل ريال مدريد وما فعله فاران".

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