بعد 19عاما.. هاني سلامة يعود للسينما مع المخرج محمد العدل "تحت تهديد السلاح"

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بدأ المخرج محمد العدل، تصوير أحداث فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح" ويعتبر الفيلم عودة لهاني سلامة بعد ١٩عاما، من الغياب علي السينما بعد فيلمه "السلم والتعبان".





فيلم "تحت تهديد السلاح"، يجمع للمرة الثانية على التوالي المؤلف ايمن بهجت قمر، بالمخرج محمد العدل العدل، بعدما قدما سوياً فيلم "البدلة" للنجم تامر حسنى بمشاركة الفنان أكرم حسنى.





تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى وإثارة، حيث يتعرض بطل العمل لأزمة كبيرة وتقلب حياته رأساً على عقب، ليبدأ بعدها في البحث عن التفاصيل التي أدت لتلك الأزمة، وتتولى الأحداث.





ويضم مجموعة كبيرة من النجوم ومن المقرر الاعلان عنهم رسميا خلال الفترة المقبلة.