أحمد جمال يغازل جمهوره بمقطع من أغنية "من غير مجاملة"

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشر الفنان أحمد جمال، صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".


وعلق جمال على الصورة قائلاً: "دي حتة مني.. حاسس كأني.. كل أما اغني.. ليها الغنا"، وكانت هذه الجملة مقطع من أغنيته الآخيرة التي طرحها "من غير مجاملة".


حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "بحب الأغنية دي أوي وبحبك"، فيما كتب معجب آخر: "اكتر مقطع بحبه في الأغنية" وقال آخر: "قمر والله قمر".


يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وغناء أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال السلطان أحمد جمال، أغنية "جيل بطل" وهي من انتاج شركة الروابط الرياضية وتوزيع ديجيتال ساوند وهى من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.


تدعم أغنية "جيل بطل"، أبطال الألمبياد المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.

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