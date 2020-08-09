"الفجر الفني" ينشر مواعيد حفلات دار الأوبرا المصرية لنهاية الشهر الجاري

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تواصل دار الأوبرا المصرية تقديم حفلاتها علي مسرح "النافورة"، حيث تبدأ الحفلات في تمام الساعة الثامنة مساء مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ويرصد "الفجر الفني" ، حفلات الفترة المقبلة .





الخميس الموافق ١٣ من شهر أغسطس الجاري حفلة الفنان مدحت صالح، بقيادة المايسترو عمرو سليم والأحد الموافق ١٦ من شهر أغسطس الجاري، حفلة ميوزيكال فرقة دار الأوبرا المصرية، ويوم الاربعاء الموافق ١٩ من شهر أغسطس الجاري فرقة انشاد ديني، وتعتبر احتفالية رأس السنة الهجرية.





أما الجمعة الموافق ٢١ من شهر أغسطس الجاري حفلة المايسترو سليم سحاب بمشاركة الفنان محمد الحلو والجمعة الموافق يوم ٢٨ من الشهر الجاري الفنانة نسمة محجوب وفرقوها أما الاحد ٣٠ نهاية الشهر الجاري الفرقة القومية العربية للموسيقي.