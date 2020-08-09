"الفجر الفني" ينشر مواعيد حفلات دار الأوبرا المصرية لنهاية الشهر الجاري

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
تواصل دار الأوبرا المصرية تقديم حفلاتها علي مسرح "النافورة"، حيث تبدأ الحفلات في تمام الساعة الثامنة مساء مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ويرصد "الفجر الفني"، حفلات الفترة المقبلة .


الخميس الموافق ١٣ من شهر أغسطس الجاري حفلة الفنان مدحت صالح، بقيادة المايسترو عمرو سليم والأحد الموافق ١٦ من شهر أغسطس الجاري، حفلة ميوزيكال فرقة دار الأوبرا المصرية، ويوم الاربعاء الموافق ١٩ من شهر أغسطس الجاري فرقة انشاد ديني، وتعتبر احتفالية رأس السنة الهجرية.


أما الجمعة الموافق ٢١ من شهر أغسطس الجاري حفلة المايسترو سليم سحاب بمشاركة الفنان محمد الحلو والجمعة الموافق يوم ٢٨ من الشهر الجاري الفنانة نسمة محجوب وفرقوها أما الاحد ٣٠ نهاية الشهر الجاري الفرقة القومية العربية للموسيقي.
"الفجر الفني" ينشر مواعيد حفلات دار الأوبرا المصرية لنهاية الشهر الجاري
"الفجر الفني" ينشر مواعيد حفلات دار الأوبرا المصرية لنهاية الشهر الجاري

أخبار تهمك

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 12 ساعة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي

منذ 36 دقيقة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 14 ساعة

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من حلمي طولان بعد خسارة إنبي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

01:07 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى