فايلر يتحدث عن فوز الأهلي على إنبي وعودة فتحي وغياب رمضان والشحات

أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، سعادته الشديدة بالانتصار الذي تحقق على إنبي.

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، على إستاد القاهرة الدولي، وسجل هدفي الفريق الأحمر، كلا من محمد هاني وعلي معلول.

وقال فايلر في تصريحات عقب المباراة: "سعيد بالعودة بعد غياب طويل عن الملاعب لمدة 5 شهور.. كنا نلعب أمام خصم دفاعي، وبعد تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد هاني، قدمنا أداءا جيدا وبدأنا في الإمساك بزمام المباراة، ونجحنا في تسجيل الهدف الثاني".

وأضاف: " سعداء بعودة حمدي فتحي ومشاركته، الدفع به كان من أسباب الفوز المصري، وهو لاعب هام، ومشاركته كانت تهمني للغاية، وقبل نزوله سنحت لنا عدة فرص، والمصادفة أن بعد مشاركته سجلنا، والفريق المنافس لم يكن له فرص مطلقا".

وأكمل:" سعيد بالعودة للعب المباريات بعد فترة توقف وصلت إلى 151 يومًا".

وحول غياب رمضان صبحي وحسين الشحات، قال:" أجهز نفسي وفقا للمعطيات الموجودة معي، أركز فقط في اللاعبين المتاحين لدى الفريق".