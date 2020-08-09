فايلر يتحدث عن فوز الأهلي على إنبي وعودة فتحي وغياب رمضان والشحات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو

أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، سعادته الشديدة بالانتصار الذي تحقق على إنبي.

 

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، على إستاد القاهرة الدولي، وسجل هدفي الفريق الأحمر، كلا من محمد هاني وعلي معلول.

 

وقال فايلر في تصريحات عقب المباراة: "سعيد بالعودة بعد غياب طويل عن الملاعب لمدة 5 شهور.. كنا نلعب أمام خصم دفاعي، وبعد تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد هاني، قدمنا أداءا جيدا وبدأنا في الإمساك بزمام المباراة، ونجحنا في تسجيل الهدف الثاني".

 

وأضاف: " سعداء بعودة حمدي فتحي ومشاركته، الدفع به كان من أسباب الفوز المصري، وهو لاعب هام، ومشاركته كانت تهمني للغاية، وقبل نزوله سنحت لنا عدة فرص، والمصادفة أن بعد مشاركته سجلنا، والفريق المنافس لم يكن له فرص مطلقا".

 

وأكمل:" سعيد بالعودة للعب المباريات بعد فترة توقف وصلت إلى 151 يومًا".

 

وحول غياب رمضان صبحي وحسين الشحات، قال:" أجهز نفسي وفقا للمعطيات الموجودة معي، أركز فقط في اللاعبين المتاحين لدى الفريق".

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من حلمي طولان بعد خسارة إنبي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ 42 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ يوم

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 14 ساعة

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي

منذ 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

01:07 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى