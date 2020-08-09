الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي ملخص مباراة - الأهلي 2 × 0 إنبي الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:27 م محمد مرعي Advertisements أخبار تهمك هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة منذ حوالي 9 ساعات مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم منذ حوالي 14 ساعة يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة منذ حوالي 5 ساعات أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت منذ يوم عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة منذ 42 دقيقة عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة منذ يومين مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي منذ حوالي 5 ساعات لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي منذ يوم تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي منذ 36 دقيقة عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب منذ حوالي 6 ساعات كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري منذ ساعة توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا منذ حوالي 10 ساعة أول تعليق من حلمي طولان بعد خسارة إنبي أمام الأهلي منذ أقل من ساعة اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب منذ حوالي 5 ساعات