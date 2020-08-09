رابط التسجيل فى مبادرة ميغلاش عليك 2020 برقم البطاقة التموينية عبر موقع وزارة التموين والتجارة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:05 م
مبادرة ميغلاش غليك 2020
مبادرة ميغلاش غليك 2020

رابط التسجيل فى مبادرة ميغلاش عليك 2020 برقم البطاقة التموينية عبر موقع وزارة التموين والتجارة

نستعرض معكم طريقة التسجيل فى مبادرة ميغلاش عليك 2020 برقم البطاقة التموينية عبر موقع وزارة التموين والتجارة، وذلك فى ظل اشتعال المؤشرات حيال التسجيل على دعم تلك المبادرة التي جاءت بشكل خاص نسبةً للظروف التي تمر بها البلاد من زيادة فى الأسعار وارتفاع اسعار الدولار فى مصر، على أن نوافيكم عبر هذا المقال طرق وخطوات التسجيل فى تلك المبادرة.

التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك
قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية خاصية التسجيل الالكتروني على مبادرة مايغلاش عليك لأجل إفادة المواطنين من خدمة المبادرة التي جاءت بمنح مبلغ اضافي على صرف البطاقات التموينية فى مبلغ مالي يصل قيمته إلى 200 جنيه مصر، وذلك لتوصيل السلع التموينية لأكبر عدد ممكن من المواطنين فى مصر، ليرتفع بشكل ملحوظ جميع مؤشرات البحث على جوجل للاجل التعرف على خطوات التسجيل على مايغلاش عليك التي جاءت بإشراف معالي الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسي.

خطوات التسجيل فى مبادرة ميغلاش عليك
نستعرض معكم طرق التسجيل الكترونية على مبادرة ميغلاش عليك التي جائت من خلال التسجيل على الرابط التالي (اضغط هنا) وإتمام التسجيل من خلال ادخال رقم البطاقة التموينية والقومية، واسم المواطن المتقدم على تلك المبادرة وجميع البيانات المطلوبة للتسجيل، هذا وسوف نستعرض معكم على مدار الساعة كافة التفاصيل المطروحة حول تلك المبادرة والتي جاءت شاملة السلع المعمرة بخصومات تصل الى 10%، هذا ولم يتم الاعلان حتي الآن حول موعد نهائي للانتهاء عمليات التسجيل على تلك المباردة.

يبادر حتي الآن عدد كبير من المواطنين على التسجيل على مبادرة المعلن عنها من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المعروفة باسم مايغلاش عليك والتي يكون خطوات التسجيل عليها مثلما جئنا بالاعلي فقط برقم البطاقة التموينية ورقم بطاقة الرقم القومي.

مازالت مبادرة ميغلاش عليك صاحبة اعلي معدل بحث على جوجل للتسجيل عليها أون لاين والاستفادة من قيمة مستحقاتها التي تتنوع حول 200 جنية قيمة اضافية على صرف التموين، او 10% خصومات على صرف السلع والمنتجات.

حتى الآن يتواصل عدد كبير من المواطنين وراء التسجيل داخل مبادرة ميغلاش عليك المقترحة من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة الآسر الاكثر احتياجاً للدعم فى مصر من خلال صرف مقدار اضافة على بطاقات التموين.

رابط التسجيل فى مبادرة ميغلاش عليك 2020 برقم البطاقة التموينية عبر موقع وزارة التموين والتجارة

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