كورونا.. تركيا تسجل 1182 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد تسجيل 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلد إلى 240 ألفا و804 حالة، فيما تدرس السلطات فرض قيود على بعض المناطق بمدينة اسطنبول على خلفية ارتفاع عدد الإصابات فيها.

وأوضح فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، في تغريدة على موقع التغريدات القصير "تويتر"، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 240 ألفا و804 حالات، بعد تسجيل 1182 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأشار إلى أن 596 من المصابين في حالة حرجة.

Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/oF37jg0CvH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2020

وأضاف أن إجمالي الوفيات بـ"كوفيد – 19" ارتفع إلى 5 آلاف و844 وفاة بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

هذا، وتدرس السلطات التركية فرض بعض القيود في عدة أحياء من مدينة اسطنبول من ضمنها إسنيورت، وأسنلر، وزيتون بورنو، وباغجيلار، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.

وأعلن حاكم ولاية ماردين جنوب شرق تركيا، فرض حظر تجوال جزئي في عدد من الأحياء بمقاطعتي مازي داغي، ودريك، حتى إشعار آخر بعد زيادة عدد الإصابات في الولاية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 19,942 مليون إصابة، بينهم أكثر من 731 ألف حالة وفاة، وأكثر من 12,822 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.