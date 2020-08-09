حريق هائل في شقة بأحد الأبراج السكنية بالوراق

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:59 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية، بأحد الأبراج السكنية، بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الوراق، شمال المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وجار محاولات السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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