السومة يقود الأهلي للفوز على الاتحاد 2-1 في ديربي جدة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الاتحاد في لقاء ديربي جدة الذي انتهى منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

 

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف، بعدما تقدم عمر السومة لصالح الأهلي في الدقيقة 30، ولكن مع حلول الدقيقة 41. أدرك عبدالاله المالكي هدف التعادل لصالح الاتحاد، من صناعة رومارينهو.

 

وفي الشوط الثاني أضاف السومة هدفه وهدف فريقه الثاني، في الدقيقة 64 من صناعة حسين عبدالغني، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية مقابل هدف.

 

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة، محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة محتلا المركز الثالث عشر.

 

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول من الموسم الحالي بين الأهلي والاتحاد، والذي أقيم في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي، انتهى لصالح الأول أيضا بنفس نتيجة مباراة اليوم.

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