حبس المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:53 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس المتهمين بسرقة فيلا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى داخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة 6 أكتوبر،  ٤ أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

وأعترف المتهمون الثلاثة أنهم يعملون منذ فترة كبيرة في مجال رعاية حدائق الكامبوند "جناينية"،القاطن به فيلا "الخطيب"، ومنذ فترة لاحظوا خلو الفيلا فعزموا على سرقتها، أملا في وجود مبالغ ثمينة ومصوغات ذهبية، ولكن لم يجدوا شئ سوى مسروقات بسيطة.

وتابع المتهمون في اعترافاتهم، أنهم احضروا بعض الأدوات التي تسهل عليهم عملية السرقة، وأثناء المساء تسللوا عن طريق الباب الرئيسي، وكسروا جزء حديدي من النافذة للتسلل للفيلا، وقاموا بسرقة بعض المحتويات، منها لاب توب، كاميرا ديجيتال، ريسفيرات، أجهزة كهربائية، وأيباد.

وكشف "أسامة حسني" لاعب الأهلي السابق وزوج نجلة الكابتن "محمود الخطيب"في وقت سابق، عن تفاصيل سرقة فيلا "الخطيب"، أنه عقب عودتهم أمس الخميس من قضاء إجازة قصيرة " لمدة ايام" بالساحل الشمالي، فوجئوا بسرقتها وبعثرة كبيرة في كافة محتويات الفيلا من أصغر جزء لأكبره.

وأضاف "حسني" في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الفيلا يقيم بها الكابتن "الخطيب" وأفراد أسرته، وأنه تم سرقة كافة الأجهزة بالاضافة لمحتويات أخرى، مشيرًا أنه جاري حصر المسروقات الأخرى وتحديد مرتكبي الواقعة، وسماع أفراد الأمن.

وأضاف لاعب الأهلي السابق، أن "الخطيب" وأسرته شاكرين الله بعدم تواجد أحد في الفيلا وقت حدوث الواقعة، لعدم إصابته بأي شئ، قائلا، " الأسرة بخير الحمدلله".

وأفاد مصدر مطلع، في وقت سابق عن تفاصيل جديدة، إذ تبين أن السارق كان يعلم بعدم وجود أحد بالفيلا، وأنهم يقضون إجازتهم الصيفية بالساحل الشمالي، فيما تسلل السارق للفيلا عن طريق أحد النوافذ.

وأضاف المصدر، أن السارق قام بسرقة محتويات من الفيلا عبارة عن جميع الأجهزة والموبايلات والريسيفيرات، وغيرها من المحتويات الأخرى.

وحرر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، محضرا بتعرض منزله بحي الأشجار بمدينة ٦ أكتوبر، للسرقة، على يد مجهولين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وفوجئ الخطيب عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، بسرقة العديد من محتويات منزله.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، لمعاينة مكان البلاغ، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهم قبل تصرفهم في المضبوطات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيلا محمود الخطيب فيلا الخطيب سرقة فيلا محمود الخطيب حي الاشجار بوابة الفجر المتهمين

أخبار تهمك

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ يوم

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصر على الصفقة المستحيلة في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

منافس الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الوداد قبل موقعة الأبطال

منذ نصف ساعة

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

منذ حوالي 5 ساعات

رونالدو وحده لا يكفي.. ماذا قدم صاروخ ماديرا هذا الموسم مع يوفنتوس؟

منذ ساعة و 9 دقيقة

إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 12 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجآت جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

الفجر تكشف كيف سرق مجهولون فيلا محمود الخطيب؟

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

"الجناينية" لغز الجريمة.. مصدر يكشف مفاجآت عن سرقة فيلا محمود الخطيب

"دي فيلا الخطيب لو سرقناها الدنيا هتتقلب".. كيف خدع العقل المدبر أقاربه لسرقة فيلا رئيس النادي الأهلي؟

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

07:05 م

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

01:07 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

06:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى