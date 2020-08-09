شاهد.. ملك قورة تبهر جمهورها بإطلالة صيفية لها

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نشرت الفنانة ملك قورة، صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكانت ملك، ترتدي توب مكشوف الذراعين، وشعرها منسدل على أكتافها، ووضعت ميكاج يناسب وجهها ويبرز ملامحها الجميلة، وكانت ترتدي شابوه لونه ترابي.





وحازت الصورة على إعجاب الكثير، وعلق الجمهور قائلاً:" ايه الحلاوة دي بس الله وأكبر" ، وكتب معجب آخر:" في حد يخطف قلب حد كده" ، وقال آخر:" أجمل وأحلى موكا بحبك قوي" .





يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.





شاركت ملك قورة في مسلسل "خلصانة بشياكة" بجانب شيكو وبيومي فؤاد وانتصار، والكثير من النجوم.

