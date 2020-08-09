قائمة بيراميدز لمواجهة طنطا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:48 م
بيراميدز
بيراميدز
علي نبوي ومحمد جمال
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه التي تخوض مباراة طنطا مع استئناف مباريات الدوري الممتاز بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.


ويستضيف بيراميدز نظيره نادي طنطا في السادسة والنصف من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ١٩ من الدوري الممتاز.


وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان .

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - رجب بكار - عبد الله بكري - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون.

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - إبراهيم عادل - عمر العيوني - أحمد توفيق - محمد فتحي - محمود حمادة .

خط الهجوم: دودو الجباس.

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