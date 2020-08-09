إزالة لافتات الدعاية الانتخابية بنجع حمادي بعد تطبيق الصمت الانتخابي



جدير بالذكر أنه بدأ الصمت الانتخابى، أمس السبت فى الساعة الثانية عشر، بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردى والقائمة فى انتخابات مجلس الشيوخ، والتى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بخمسة عشر يوما بدأت فى 26 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.



صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأنه يجري الانتهاء من تجهيز عدد 438 مركزا انتخابيا يضم 468 لجنة فرعية بمختلف مدن وقرى المحافظة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ المقرر إجرائها يومي ١١ و١٢ أغسطس الجاري.



وأوضح أن محافظة قنا لديها 2 مليون و26 ألفا و994 مواطنا لهم حق الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.



ولفت إلى أنه تم تكليف رؤساء المدن والقرى بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الكهرباء والمياه والتهوية وتجهيز دورات المياه ورفع كافة الاشغالات مع توفير عدد كافي من مقاعد الانتظار والكراسي المتحركة وذلك للحد من التزاحم واحتواء المواطنين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تيسير عملية التصويت عليهم.



وأضاف أنه سيتم الدفع بعدد 503 موظفين من العاملين بالوحدات المحلية لمعاونة أعضاء الهيئات القضائية في التنظيم والإشراف على عمليات الاقتراع داخل اللجان مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تطهير اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن اعمال التطهير.



وأكد محافظ قنا أنه سيتم متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المدن للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.



فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار ايهاب خلف الله رئيس اللجنة والمستشار محمد أبو المجد عيسى نائب رئيس اللجنة، أسماء 41 من المرشحين المستوفين للشروط لخوض من انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا.

بدأت الأجهزة التنفيذية في نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بازالة لافتات الدعايه الانتخابيه لمرشحي مجلس الشيوخ تنفيذًا للضوابط القانونية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.