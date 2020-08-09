التعليم العالي: 51% من طلاب علمي علوم حصلوا على أكثر من 90%

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن عدد طلاب علمي علوم الذين حصلوا على أكثر من 95% وصل عددهم لأكثر من 66 ألف طالب، بما يمثل 30.5% من طلاب شعبة علمي علوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"،:"أغلبية هؤلاء الطلاب عاوزين كليات ما يطلق عليها القمة".

وأشار إلى أن طلاب علمي رياضة الذين حصلوا على أكثر من 95% وصل عددهم لـ 14 ألف طالب، بما يمثل 17.5%.

وواصل:" نحن أمام تحدى كبير في القبول بكليات الطب والصيدلة، و51% من طلاب علمي علوم الناجحين حصلوا على أكثر من 90%".

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للإطلاع على كراسات إجابتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020، حيث بلغوا 16433 طالب طالبة يومي الخميس الماضي واليوم السبت.

وأوضحت الوزارة أن أعداد الطلاب المتقدمين للإطلاع على كراسات إجابتهم بلغت 4969 طالب طالبة في قطاع القاهرة، و1602 طالب طالبة في قطاع الإسكندرية، و2662 طالب طالبة في قطاع المنصورة، و1200 طالب طالبة في قطاع أسيوط وقنا، وبلغت إجمالي التظلمات يوم الخميس 6 أغسطس 2020 حوالي 6 آلاف تظلم.


وأرسلت الوزارة تعليمات لرؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب وذويهم لتسهيل أعمال الإطلاع، والاهتمام بتوفير الإرشادات التوضيحية للطلاب من خلال ملصقات بأماكن بارزة بمقرات الإطلاع، وتوفير أماكن انتظار مع مراعاة التباعد الإجتماعى.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2019، خلال الفترة من الخميس الموافق 6 أغسطس 2020 وحتى الخميس الموافق 20 أغسطس 2020.

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