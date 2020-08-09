بعد ظهورها بالحجاب.. هل ستعتزل دينا الرقص؟

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أثارت الفنانة الإستعراضيه دينا، جدل كبير عبر السوشيال ميديا، بعدما قامت بنشر صورة لها وهي ترتدي الحجاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





تسائل الكثير بعد هذه الصورة، هل دينا سترتدي الحجاب وستترك الرقص!؛ بالرغم من أن حجابها كان ليس بشكل صحيح، فكانت دينا ترتدي بلوزة كات سوداء، وتاركة شعرها منسدل من الطرحه من الأمام ومن الخلف.



إحترفت الفنانة الإستعراضيه دينا الرقص عندما كان عمرها 15 عامًا، وهي في مرحلة الثانوية العامة، ثم إنضمت لفرقة رضا الاستعراضية.





تخرجت دينا من كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، وحصلت على درجة الماجستير في الفلسفة، فكانت متفوقة في دراستها بجانب إحترافها في الرقص.









يوجد شقيقة لدينا وهي المغنية المعتزلة "ريتا" التي قررت الأعتزال وارتداء النقاب بعد مشوارها الفني الذي بدأته في الرقص وهي في المرحلة الثانوية، وشهرتها التي بدأت في تسعينات القرن العشرين.