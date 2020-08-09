منافس الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الوداد قبل موقعة الأبطال

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
محمد جمال

تعرض مدافع فريق الوداد البيضاوي المغربي الشيخ كومارا لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه أمام نهضة بركان بالدوري المغربي.

 

ويستعد الوداد البيضاوي المغربي لمواجهة النادى الأهلى فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 25 أو 26 سبتمبر القادم على أن يكون لقاء العودة يوم 3 أكتوبر المقبل.

 

وكشفت صحيفة " المنتخب المغربية" أن الشيخ كومارا الذي تعرض للأصابة مع الوداد أمام نهضة بركان سيغيب لمدة تزيد عن الشهر ولا يممنه العودة للتدريبات قبل شهر ونصف من الأن بسبب الإصابة.

 

وأوضحت الصحيفة أن ليس هناك خيارات للمدير الفنى للفريق خوان كارلوس جاريدو سوى الدفع بـ يحيي جبران أو صلاح الدين السعيدى.

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