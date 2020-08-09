مصرفي: الاستقرار السياسي والأمني عزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:03 م
ماجد فهمي
ماجد فهمي
أمنية فوزي
قال ماجد فهمي، رئيس أحد البنوك المصرية، إن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة هدف لكل دولة، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في مصر عزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.

وأضاف "فهمي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تنمية وتطوير البنية التحتية في مصر حظى بإشادات عالمية، وهو ما كان له دورًا كبيرًا في إعادة نظير مؤسسات التصنيف الائتماني إلى الاقتصاد المصري، ومنح مصر تصنيف أفضل، مع نظرة إيجابية مستقرة، مشيرًا إلى أن اتجاه الدولة والحكومة إلى إنشاء المدن الجديدة وشبكة طرق تربط محافظات مصر ببعضها، هو تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

وأكد فهمي على أن التصنيف الائتماني الإيجابي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الثلاث، يشجع المستثمرين الدوليين على الاستثمار في السوق المصري، كما أن استقرار أسعار الصرف، والقضاء على السوق الموازية، أمور عززت من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وأثبتت لهم أن مناخ الاستثمار في مصر هو الأفضل في المنطقة، لا سيما عقب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه عام 2016.

وأشار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، في معرض حديثه، إلى أن مصر حققت أعلى درجات الكفاءة في تطوير مناخ الاستثمار، بفضل التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، والتي جاءت مواكبة لتطورات الاقتصاد العالمي، وراعت احتياجات المستثمرين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية عززت من مكانة مصر دوليًا، كما أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابًا على جميع القطاعات الاقتصادية، وساهمت في تصحيح مسار الإنفاق الحكومي.

وشدد فهمي على أن القطاع الخاص يلعب دورًا كبيرًا في تنمية ودعم الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل ما يحظى به من دعم حكومي قوي، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي يُعد من أكثر القطاعات دعمًا للاقتصاد المصري.

وعن المبادرات التي أطلقتها الدولة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا وقبل الأزمة، قال فهمي، إن المبادرات التي أطلقتها الدولة أسهمت في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر، وحافظت على أداء أعمال الشركات والمصانع، ومنعت تعثر العديد من المصانع خلال الفترة الحالية بسبب التغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع القطاعات الاقتصادية استفادت من مبادرات البنك المركزي، سواء المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو التي جاءت مساندة للشركات والأفراد خلال الأزمة.

أخبار تهمك

فايلر يصر على الصفقة المستحيلة في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي مهدد بخسارة «خليفة صلاح» في الميركاتو الصيفي.. مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

منذ حوالي 8 ساعات

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

منافس الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الوداد قبل موقعة الأبطال

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ يوم

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 11 ساعة

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

07:05 م

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

01:07 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

06:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى