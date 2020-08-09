أحمد موسى يكشف تفاصيل وثيقة سرية بريطانية عن مساعي اثيوبيا للإضرار بمصر

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الإعلامي، أحمد موسى، عن تفاصيل وثيقة سرية بريطانية منذ ثلاثين عامًا تشير إلى أن إثيوبيا تمهد تنفيذ مشروعات قد تضر بالمصالح المصرية.

وقال موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن الوثيقة أكدت على رفض الحكومات المصرية المتعاقبة لأي مشروعات من شأنها المساس بحصة مصر التاريخية في المياه.

وأشار إلى أن الوثيقة أوضحت أن التهديد بالاستخدام الاستراتيجي للخزانات الإثيوبية خلال أوقات الجفاف يعقد بدرجة هائلة المفاوضات.

وذكرت أن هناك تشاؤم إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل يحل مشكلة استخدام مياه النيل حلا جذريا، موضحة أن تأثيرات الجفاف في مصر بالثمانينيات كانت واضحة في 3 قطاعات هي الزراعة وتوليد الكهرباء والملاحة.

ستمرارًا للتعنّت ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، جدّدت إثيوبيا رفضها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من السد لدول المصب، زاعمة أن الضغوط التي تحاول الولايات المتحدة والبنك الدولي أن تفرضها عليها للتوقيع على اتفاقية لن تُحدِث تأثيرًا سوى إلحاق الضرر بالمفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، إن إثيوبيا قدّمت نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء السد في المحادثات التي استؤنفت الاثنين الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، السبت.

وذكر السفير الإثيوبي، في مؤتمر صحفي، أنه تم تعليق المحادثات بطلب مصري- سوداني، حتى يتسنّى لهما دراسة المبادئ التوجيهية والقواعد التي قدّمتها أديس أبابا.

وأوضح أن إثيوبيا رفضت الطلب المقدم في المحادثات للتوصل إلى اتفاق حول التقاسم المُستدام لحصص مياه النيل، مُعتبرًا أنه "أمر لا يتعلق بمفاوضات السد"، وإنما سيجري مناقشته في جلسة أخرى بمشاركة جميع دول حوض النيل.

كما زعم أن المُقترح الإثيوبي أكّد التزام أديس أبابا بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف المُحتمل وقوعها مُستقبلًا.

أخبار تهمك

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصر على الصفقة المستحيلة في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

منذ حوالي 8 ساعات

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ يوم

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي مهدد بخسارة «خليفة صلاح» في الميركاتو الصيفي.. مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الفاشلة.. هازارد في طريقه للرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 11 ساعة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

07:05 م

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

01:07 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

06:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى