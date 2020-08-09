مصرفي: الرئيس "السيسي" يضع مصلحة مصر واقتصادها على رأس الأولويات

Advertisements

قال ماجد فهمي، رئيس أحد البنوك المصرية، إن القيادة السياسية في مصر مُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديها إيمان كبير بأهمية الإصلاح الاقتصادي في مصر وتطبيقه، بغض النظر عن التخوف من تأثير ذلك على الشعبية بين المواطنين.



وأشار "فهمي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي وضع أمامه مصلحة مصر والنظام الاقتصادي ومستقبل البلاد على رأس أولوياته، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تصحيح مسار الإنفاق الحكومي.



وحول دور القطاع الخاص في النظام الاقتصادي المصري، قال فهمي إن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في دعم وتنمية الاقتصاد، وتشجيع المواطن على شراء المنتج المحلي على حساب المستورد، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة بالتحديد ساهم بشكل كبير في إحداث طفرة اقتصادية، وكان أحد عوامل تقدم وتحسن الاقتصاد المصري.







اقرأ أيضًا..



قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن المبادرات التي أطلقتها الدولة ساهمت في تنشيط عمل كافة القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث استفادت جميعها من مبادرات البنك المركزي، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف "فهمي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تفوفت على كثير من الدول في التعامل مع أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر عانت على مدار سنوات طويلة من غياب الدولة، وهو ما استرده المصريون خلال الـ6 سنوات الماضية، من احترام للقيادة السياسية وعشق لوطنهم، مؤكدًا أن مصر من الدول الأنجح عالميًا في مواجهة كورونا.



وكشف فهمي أن قوة الجهاز المصرفي المصري ساعدت على امتصاص مختلف الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدولة، موضحًا أن قانون البنوك الجديد يواكب الطفرة التكنولوجية العالمية، ويُحقق الشفافية والحماية للمواطن.





