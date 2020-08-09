مصرفي: الرئيس "السيسي" يضع مصلحة مصر واقتصادها على رأس الأولويات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:43 م
ماجد فهمي
ماجد فهمي
أمنية فوزي
قال ماجد فهمي، رئيس أحد البنوك المصرية، إن القيادة السياسية في مصر مُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديها إيمان كبير بأهمية الإصلاح الاقتصادي في مصر وتطبيقه، بغض النظر عن التخوف من تأثير ذلك على الشعبية بين المواطنين.

وأشار "فهمي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي وضع أمامه مصلحة مصر والنظام الاقتصادي ومستقبل البلاد على رأس أولوياته، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تصحيح مسار الإنفاق الحكومي.

وحول دور القطاع الخاص في النظام الاقتصادي المصري، قال فهمي إن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في دعم وتنمية الاقتصاد، وتشجيع المواطن على شراء المنتج المحلي على حساب المستورد، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة بالتحديد ساهم بشكل كبير في إحداث طفرة اقتصادية، وكان أحد عوامل تقدم وتحسن الاقتصاد المصري.



اقرأ أيضًا..

قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن المبادرات التي أطلقتها الدولة ساهمت في تنشيط عمل كافة القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث استفادت جميعها من مبادرات البنك المركزي، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "فهمي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تفوفت على كثير من الدول في التعامل مع أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر عانت على مدار سنوات طويلة من غياب الدولة، وهو ما استرده المصريون خلال الـ6 سنوات الماضية، من احترام للقيادة السياسية وعشق لوطنهم، مؤكدًا أن مصر من الدول الأنجح عالميًا في مواجهة كورونا.

وكشف فهمي أن قوة الجهاز المصرفي المصري ساعدت على امتصاص مختلف الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدولة، موضحًا أن قانون البنوك الجديد يواكب الطفرة التكنولوجية العالمية، ويُحقق الشفافية والحماية للمواطن.


أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ يوم

رونالدو وحده لا يكفي.. ماذا قدم صاروخ ماديرا هذا الموسم مع يوفنتوس؟

منذ ساعة

الأهلي مهدد بخسارة «خليفة صلاح» في الميركاتو الصيفي.. مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

منذ حوالي 5 ساعات

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 12 ساعة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

فايلر يصر على الصفقة المستحيلة في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 11 ساعة

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

07:05 م

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

01:07 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

06:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى