لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة حول الموجة الثانية للفيروس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.









وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 95314 حالات من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر.

حذرت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، اليوم الأحد من التهاون في الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خاصة بعد الزيادة الطفيفة في الأعداد خلال الثلاث الأيام الماضية.وقالت جيهان في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية الحدث اليوم": "بدري جدًا الاحتفال، والفيروس مازال موجودًا، واختفائه رهن بالمواطن".وأضافت "الزيادة الطفيفة إنذار خطر، ولابد من التعلم من الدول التي سبقتنا في مواجهة الفيروس، ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية".وتابعت "لا يستطيع أحد التأكيد أو النفي بأن هناك موجة ثانية لفيروس كورونا حتى الآن والتزام المواطن أحد أهم أسباب عدم وجود موجه جديدة".