وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج يستكملون بناء مصر



وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.



وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مشاركة المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق هام، حيث أن الجاليات المصرية تكمل مسيرة بناء مصر.وأوضحت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن وزارة الهجرة تابعت أولى أيام انتخابات المصريين في الخارج لمجلس الشيوخ عبر غرفة عمليات مشكلة خصيصًا للرد على الاستفسارات ومتابعة العملية الانتخابية.وأضافت أن الوزارة حريصة على شرح للمواطن المصري آلية التصويت عبر البريد، حمايةً للمواطنين في الظروف الاستثنائية جراء جائحة كورونا، حيث تمنع بعض الدول التجمعات، كما جاء ذلك تلبيةً لمطالبات بعض المصريين في الخارج بالتصويت عبر الإنترنت.ووجهت الوزيرة الشكر لجهود الجاليات المصرية في الخارج في تشجيع المواطنين للتصويت، لافتةً إلى أن انتخابات مجلس النواب تحوز على اهتمام أكبر من مجلس الشيوخ من قبل المصريين في الخارج؛ حيث كان هذا الحق منتزعًا سابقًا قبل أن تعطي لهم الدولة هذا الحق في المشاركة الانتخابية.وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.