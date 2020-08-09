باحث بـ"أكسفورد" يكشف سبب اختيار سلالة فيروسية من القرود في إنتاج لقاح كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:09 م
الدكتور أحمد سالمان
الدكتور أحمد سالمان
منى صموئيل
كشف الدكتور أحمد سالمان، المصري الوحيد بفريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، أنه يوجد نوعيين أساسيين من الفيروس الذي يتسبب في أعراض البرد وتم استخدام نوع منه وهو الذي يعدي القرود أو الشمبنزي، النوع الذي أصاب الإنسان لدينا أجسام مضادة له، وعند استخدامه كـ لقاح وحقنه داخل جسم الإنسان يتم تكسيره عن طريق الأجسام المضادة التي تجنبه حدوث العدوى، هو أيضا يتم استخدامه في دول مختلفة وإحدى اللقاحات الصينية يعتمد على استخدام هذا النوع من الفيروس.

وتابع في تصريح خاص إلى "الفجر": تم تفضيل ذلك الفيروس في أكسفورد ولكن من سلالة أخرى وهي سلالة القرود لأن أغلب البشر لم يتعرضوا لهذه السلالة، وبالتالي عند استخدامها كناقل جزء من فيروس كورونا، يتم دخولها لجسم الإنسان ويقوم بحقن المادة الوراثية الخاصة بالفيروس متضمنة التركيب الجيني لبروتين الأشواك ويتم إنتاجها خلال الخلايا وتحفيز باقي الأجسام لإنتاج أجسام مضادة لتوليد مناعة خلوية قوية، وتكون فرصة التعرض للفيروس واللقاح فترة أكبر لتحفيز جهاز المناعة وتنتج عدد أكبر من الخلايا.

وأوضح أن اللقاح عبارة عن استخدام فيروس "شمبنزي" وهو فيروس "برد" يسبب أعراض طفيفة وضعيفة، ونستخدم هذا النوع في اللقاح ليكون ليس لدى الشخص مناعة ضده لعدم تمكن الفيروس من إحداث العدوى وحقن المادة الوراثية التي توجد داخل الخلية لإعطاء جهاز المناعة فرصة أكبر للتعرف على أجزاء الفيروس وتحفيز جهاز المناعة بشكل أكبر.

اقرأ أيضا.. أخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 95314 حالات من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متعافي كورونا بوابة الفجر انتاج لقاح كورونا المناعة القرود

أخبار تهمك

فايلر يصر على الصفقة المستحيلة في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

منذ حوالي 5 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

رونالدو وحده لا يكفي.. ماذا قدم صاروخ ماديرا هذا الموسم مع يوفنتوس؟

منذ ساعة و 7 دقيقة

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ يوم

الأهلي مهدد بخسارة «خليفة صلاح» في الميركاتو الصيفي.. مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

نجاحه 100% على القرود.. تعرف على تفاصيل لقاح أوكسفورد

تفاصيل لقاح جديد أنتجه الجيش الأمريكي ضد فيروس كورونا

بعضها تنتظر الاعتماد عالميًا.. أبرز اللقاحات لعلاج كورونا

بشرى سارة.. أجسام مضادة جديدة تستخدم كعلاج لفيروس كورونا

يظهر 27 يوليو الجاري.. 8 مستجدات بشأن لقاح إكسفورد لمواجهة كورونا

انفراجة جديدة في أزمة كورونا.. لقاح يدخل المرحلة الثانية من التجارب السريرية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

07:05 م

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

01:07 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

06:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى