(رابط شغال) | موقع منصة ابشر الرسمي الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية وخطوات الاستعلام عن إقامة وافد وموعد انتهاء الإقامة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:02 م
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(رابط شغال) | موقع منصة ابشر الرسمي الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية وخطوات الاستعلام عن إقامة وافد وموعد انتهاء الإقامة

موقع منصة أبشر الرسمي، يقدم هذا الموقع الإلكتروني العديد من الخدمات التي تهم كل القائمين بالمملكة العربية السعودية سواء كان أفرادا عاديين أو رجال أعمال، فيتاح من خلال الموقع الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد وموعد انتهاء الاقامة، وفي حال إرادة التجديد يمكن الدخول على الموقع الرسمي وتجديدها ودفع الرسوم المستحقة.

موقع منصة أبشر الرسمي
استفادت عدد من الدول العربية بجائحة كورونا، حيث أصبحت الخدمات المقدمة للجمهور تقدم بشكل الكتروني وأسرع مما كانت فيه، فبدلا من الذهاب للمصالح الحكومية والوقوف بالطوابير والزحام الشديد لاستخراج الأوراق المطلوبة، أصبح كل ذلك يتم داخل المملكة العربية السعودية، بإجراءات غير معقدة وغير مكلفة، ولكنها تتطلب وجود شبكة انترنت بالمنزل ومعرفة الاستعلام عن الخدمة.

الاستعلام عن انتهاء صلاحية الإقامة
يمكن للمقيمين في السعودية، معرفة موعد انتهاء صلاحية الاقامة من خلال عدد من الخطوات السهلة والبسيطة، بمجرد اتباعها يتم معرفة التفاصيل كاملة، وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية قدمت العديد من خدمات الجوازات عبر منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط

خدمة الاستعلام عن صلاحية اقامة، هى من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، والتي تعمل بشكل متواصل طوال اليوم، واثبتت نجاحها منذ البداية الأولى لانتشار فيروس كورونا، ووفرت وقت كبير وجهد كاد أن يذهب هباء حال الذهاب إلى مصلحة الجوازات، وعدم الاستعانة بالتكنولوجيا.

(رابط شغال) | موقع منصة ابشر الرسمي الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية وخطوات الاستعلام عن إقامة وافد وموعد انتهاء الإقامة

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